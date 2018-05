Se billedserie Fodbold. Serie 1. FC Lejre-Raklev. Lukas Ahrngutt Magnussen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Raklev pryglede bundhold med tenniscifre

Lokalsport - 29. maj 2018 kl. 21:32 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var motivationen til forskel, da serie 1-holdet Raklev tirsdag var på besøg hos bundholdet FC Lejre. For mens Lejre allerede er sikret nedrykning, så kæmper Raklev med sæsonens sidste kraftanstrengelser for at slippe væk fra pladsen som fjerdesidst.

Det kunne tydeligt ses i kampens første fjerdedel, hvor Raklev scorede tre gange og grundlagde sejren på 6-1. Faktisk tegnede angriberen Lukas Ahrngutt Magnussen, der for første gang i år startede inde, sig for de tre første mål i et vaskeægte hattrick. De tre mål blev sat ind i det 4., 16. og 20. minut, og da Rasmus Jakobsen gjorde det til 4-0 med fem minutter til pausen var opgøret uden spænding i anden halvleg.

Her fik Simon Nielsen øget til 5-0 i anden halvlegs første minut, inden Emil Møller pyntede på resultatet. Efter syv minutter af anden halvleg scorede Magnussen så sit fjerde mål.

- Det var på let bekostning. Lejres spillere er meget unge og man kunne godt se at vi havde noget at spille for. Dejligt, konstaterede den 21-årige firemålsskytte, der som U15-spiller var i Nordvest FC i Holbæk.