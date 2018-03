Raklev-kvinder må udsætte sæsonstart

Holdet skulle efter planen have åbnet sæsonen søndag med en udekamp mod CBS Sport, men ifølge træner Kim Petersen har modstanderen svært ved at stille hold.

Raklev og Kalundborg fik ved nytårstid dispensation af DBU til at lave et holdfællesskab for kvinderne. Træner Kim Petersen står derfor nu i spidsen for to hold, og det bedste åbner nu sæsonen lørdag den 7. april hjemme mod Farum.