Profil vil spille med sin fars nummer

- Trøje nummer 3 betyder utroligt meget for mig. Så jeg er glad for at få tildelt det nummer. Det var det nummer min far (Flemming Tingager, red.) spillede i, da han spillede håndbold for mange år siden. Og det var det nummer, som jeg også havde i OB, hvor det bragte mig hertil. Så det er med på min rejse. Og jeg tænker altid på min far, når jeg løber på banen. Og det vil jeg gøre resten af min karriere, for uden min støtte fra mine forældre, så havde jeg aldrig nået så langt.