Pernille Blume skifter til Holbæk Svømmeklub

Holbæk Svømmeklub har i de sidste par år hentet adskillige landsholdssvømmere til klubben, og nu slutter endnu et kendt ansigt sig til rækken af prominente navne. For svømmeklubben har fra den 1. februar skrevet kontrakt med svømmestjernen Pernille Blume, der i 2016 i Rio de Janeiro for alvor trådte frem i rampelyset, da hun sørgede for det første danske svømmeguld ved OL i 68 år.

- Jeg har i et stykke tid ledt efter en mulighed for at kombinere mit ønske om at udbrede svømmesporten med mit daglige virke som elitesvømmer. Det får jeg mulighed for gennem aftalen med SwimApp. Samtidig har det været et stort ønske for mig at blive tilknyttet Holbæk Svømmeklub ,fordi de tænker deres NTC-svømmere ind i klubben på en måde, der har fået stor ros fra de øvrige NTC-svømmere Holbæk allerede har tilknyttet, siger Pernille Blume.