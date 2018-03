Overskud og gældfrihed

De økonomiske trængsler ligger ikke langt tilbage i historien for Holbæk B&I, men på årets generalforsamling kunne klubben både glæde sig over staus som gældfri og et overskud på 470.000 kroner. Og her hører det med, at salget af Frederik Tingager fra OB til Eintracht Braunschweig først påvirker næste års regnskab.