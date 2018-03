Odsherreds og Tuses kampe aflyst

TFC odsherred åbnede foråret med en sejr på græs ude over Avedøre. Holdet skulle efter panen møde Vanløse i Vig anden påskedag, men banen er endnu ikke til at spille på.

Træner Erdogan Aslan fortæller, at holdet havde mulighed for at spille kampen på kunstgræs i Asnæs, men ikke ønsker at flytte kampen af hensyn til muligheden for at betjene sponsorer og publikum.