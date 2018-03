Erdogan Aslan mangler en højre back. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Odsherred uden naturlig højre back Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Odsherred uden naturlig højre back

Lokalsport - 29. marts 2018 kl. 11:30 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da TFC Odsherred i forårspremieren slog Avedøre 3-1 på udebane, var det med Jeppe Juul Olsen som højre back. Han spillede en fin kamp, men det er ikke hans naturlige plads, og træner Erdogan Aslan erkender, at holdet er sårbart på den position.

- Jeg kan ikke se, hvem vi ellers skulle bruge. Jeppe er midtbanespiller, og hvis han får karantæne eller bliver skadet, har vi et problem. Vi har ikke nogen højre back i truppen, siger Erdogan Aslan.

Det havde han ellers i efteråret i form af Haydar Said, som træneren sætter stor pris på. Og det har han formodentlig også igen til efteråret i form af Mikkel Thorsøe, der faktisk var med Odsherred på træningslejr i Tyrkiet.

- Jeg kender ham fra Svebølle, og han er en fin fyr med et fint niveau. Men han har ikke spillet i efteråret. På træningslejren havde jeg samtaler med alle spillerne, og jeg sagde til ham, at han skulle komme i form og tabe fem kilo, så var han klar til at starte inde, men at jeg regnede med, at han skulle starte ude i begyndelsen. Han mente, at han var god nok til at spille hver gang, men den garanti vil jeg ikke engang give til min anfører Alexander Dige, siger Erdogan Aslan.

Så træneren ville ikke love en startplads, og spilleren var ikke interesseret i at køre til træning i Odsherred fra København uden den garanti. Løsningen blev, at Mikkel Thorsøe spiller foråret i en københavnsk klub, men Erdogan Aslan forventer, at han kommer til Odsherred til efteråret.

Og så er det lige før, at Haydar Said var vendt tilbage til Odsherred.

Han forlod klubben, da han fik et job i Irak. Men han savnede Danmark, og hans gode ven Mohammed Ali i Greve skabte kontakt til Greve, som havde mulighed for at skaffe ham et fuldtidsjob. Derfor er han nu tilbage i Danmark, og Erdogan Aslan fortæller, at han var villig til at tage tilbage til Odsherred, men at klubben modsat Greve ikke kunne skaffe ham et fuldtidsjob.

Erdogan Aslan fortæller, at han er rigtig glad på Haydar Saids vegne, men at han gerne havde set ham i Odsherred, hvor han nu står med et problem.

- Jeg ville selvfølgelig ønske, jeg havde to-tre spillere mere med erfaring fra danmarksserieniveau, siger Erdogan Aslan.

Han har i stedet lavet aftale med U19-træneren om, at han kan blive nødt til at trække på Frederik »Flemming« Larsen og Sebastian Lauritsen, der begge har trænet med i opstarten.