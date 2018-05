Odsherred sikkert videre mod Hundige

TFC Odsherred fra danmarksserien var ikke meget mere end et minut om at bringe sig foran i pokalkampen ude mod Hundige fra serie 2 tirsdag aften, som endte med 5-0 til Odsherred.

Han har en fortid i Hundige, hvor hans bror Aamer Abdul-Ghani stadig spiller, og kampen igennem måtte han høre på drillerier fra tilskuerne, fordi han ikke fik scoret. Til gengæld brændte han mere end en håndfuld store chancer - herunder et straffespark og to forsøg på træværket.

I det 55. minut var Yousef Ghani spillet helt fri i feltet, men han ramte stolpen. I situationen lige efter blev der begået straffespark, og det scorede Jakob Skovgaard sikkert på-Og blot fire minutter efter scoringen fik Odsherred igen straffe efter et tydeligt benspænd mod Andreas Elkjær. Denne gang fik Yopusef Ghani lov at sparke, men han brændte. Det gav dog et par hjørnespark til Odsherred, og til sidst fik Ghani bolden på mållinjen et par meter fra mål. Det lykkedes ham at dreje bolden ind foran mål, så indskiftede Emre Selvi nærmest på målstregen kunne sende bolden i mål til 0-4.