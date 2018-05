Odsherred på tavlen igen

Godt et kvarter senere fik Odsherred udlignet, igen ved Bakir, og det gav en spændende afslutning på et knap så velspillet opgør.

- Jeg var skuffet over indsatsen, især i første halvleg. Og for første gang i sæsonen måtte jeg hæve stemmen i omklædningsrummet i pausen, det så jo ud som om det var en sommerkamp. Det positive er, at vi har lukket efter fire nederlag og efter tre kampe uden at have scoret, og så fik vi en angriber i gang med at score, sagde Odsherred-træner Erdogan Aslan.