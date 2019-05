På banen har alt været fryd og gammen for Holbæk B&I med to oprykninger, flot spil og senest rekordsejr over BSF. Men der har været intern splid, som klubben nu forsøger at lappe ved at ansætte en sportschef og få mentaltræneren til at genskabe tilliden internt. Foto: Svend Erik Hansen

Mentaltræner skal knuse HB&I's problemer

Lokalsport - 28. maj 2019 Af Brian Jensen

Utilfredsheden blandt spillere i Holbæk Bold- & Idrætsforening fik i sidste uge en gruppe af danmarksseriespillerne til at skrive et brev til klubbens bestyrelse, hvor de klagede over samarbejdet med manager Morten Skovby. Det har ført til splid i spillertruppen, og nu melder fodboldklubben ud, at man har fundet en løsningsmodel, hvor der - som det formuleres - er plads til alle.

Klubbens bestyrelse har holdt møder med en række spillere, trænere og ledere og har nået den konklusion, at man ønsker at fortsætte med Morten Skovby ved roret. Klubben oplyser på sin hjemmeside, at »samtalerne har dog belyst en organisationsmæssigt problemstilling, da manageren forholdsvis egenrådigt har haft bemyndigelse til at sammensætte trup og stab omkring holdet og dermed også hyre- og fyreretten. Den konstellation er belyst som problematisk og det har gjort, at nogle personer ikke har følt, at de kunne gå et sted hen med de udfordringer, de har haft.«

Derfor har HB&I besluttet at ansætte en sportschef, der skal have ansvaret for spillernes kontrakter - og for det man kalder »resursepersoner«.

Holbæk har desuden lavet aftale med mentaltræneren Martin Hartmann, der bliver koblet på førsteholdstruppen for at genskabe fokus og tillid. Hartmann blev tilknyttet HB&I i november, efter ændringer i licensstystemet, hvor der kom krav om flere ansatte i klubberne.

Desuden har Holbæk-bestyrelsen oprettet en spillerforening, hvor spillerne kan drøfte eventuelle ønsker om forbedringer. Formanden for spillerforeningen bliver et medlem fra bestyrelsen - eller en person, som bestyrelsen udpeger.

Det håber HB&I altså er nok til at dæmpe utilfredsheden i spillertruppen. Som klubben skriver på hjemmesiden:

»Bestyrelsen har et stort ønske om at fastholde spillertruppen så intakt som muligt og håber derfor, at de utilfredse parter kan se sig selv i den tilrettede organisation, da det vurderes at den nuværende trup har et stort potentiale«.

Også en række af Holbæks fodboldtrænere har erklæret deres utilfredshed, og klubbens U19-træner, Brian Bo Jensen, har tidligere erklæret, at U19-trænerne forlader Holbæk, hvis Morten Skovby fortsætter som førsteholdstræner.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra gruppen af utilfredse spillere og trænere.