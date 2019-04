Odsherred imponerede mod B1908. Lørdag er der topkamp i Vig - desværre på en dårlig græsbane. Foto: Svend Erik Hansen

Lørdag med topopgør på menuen

Lokalsport - 19. april 2019 kl. 22:12 Af Christian Dahl

Både TFC Odsherred og Holbæk spiller lørdag topopgør i danmarksserien.

Odsherred tager hjemme imod FA 200 klokken 15.30, mens Holbæk ude møder Herlev 13.30.

- Det er ikke noget, jeg havde regnet med inden sæsonen, at vi skulle snakke om nummer et mod nummer to med os som en af parterne. Men det er en situation, alle spillerne er stolte over. Det har jeg kunnet mærke på ugens træning. Alle er glade, siger Odsherreds Erdogan Aslan.

Odsherred ligger på andenpladsen i pulje 2 med fire point op til FA 2000, som kommer til Vig lørdag. Kampen spilles på græs, og det ærgrer faktisk træneren.

- Vi skal spille på græs for første gang, og jeg ved, at banen ikke er god. Vi er nødt til at spille efter forholdene, og jeg vil ikke risikere noget småspil centralt, som vi ellers gerne vil. Vi er nødt til at spille mere direkte. Det bliver en anden spillestil, folk får at se. Jeg tror, kampen bliver afgjort på de fysiske nærkampe. Og det er pisseærgerligt, vi skal på græs. Vi spillede en fantastisk kamp mod B1908, hvor deres træner sagde, at det var meget højt divisionsniveau af begge hold. Det er ærgerligt, vi ikke kan spille sådan igen, siger Erdogan Aslan.

Holbæk møder forårets hold

Holbæk ligger på førstepladsen i pulje 1, men efter to uafgjorte på stribe, kan Avedøre overtage førstepladsen, hvis Holbæk snubler ude mod Herlev. OG Herlev er brandvarme for øjeblikket.

Med 50 mål i 18 kampe er Herlev mest scorende af alle i pulje 1, og topscorerlistens nummer et Julius Lip og nummer to Oliver Carrara har tilsammen scoret 32 mål for Herlev. Det er kun Holbæk, Karlslunde og naturligvis Herlev, der som hold har formået at score så mange gange.

- Der er ikke en enkelt ting, vi skal vinde på. Vi skal finde tilbage til vores koncept, og så skal vi ikke forære mål væk som mod Karlslunde. Vi kan ikke forvente at score tre gange mod Herlev. Så vi skal minimere egne fejl og lade være med at forære mål væk. Vi kan sagtens spille med. Vi skal bare lade være at lave de fejl, siger Holbæks manager Morten Skovby.