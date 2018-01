Lammefjorden tabte bund-drama

Kort sagt var underholdningen i top, da Lammefjordens håndboldmænd i 3. division lørdag eftermiddag tabte med 20-19 til bundholdet Himmelev og dermed for alvor blev fedtet ind i bund-suppedasen, hvor reelt fire-fem hold skal kæmpe for at slippe for de to nederste pladser i tabellen.