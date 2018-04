Lammefjorden skal kopiere Roskilde

- Man træner nedad, og man træner opad. Førsteholdsspillerne får at vide, at de skal træne med U18 også, for at gøre dem bedre. Så laver man til gengæld nogle træningssamlinger med andre hold, som er højere placeret, for at udvikle førsteholdsspillerne. Så man træner nedad for at give U18 en gulerod, og opad for at give førsteholdsspillerne en gulerod, fortæller Martin Larsen.