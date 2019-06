Holbæk B&I?s bestyrelse med formand Johnny Vejlebo i spidsen har afvist et krav om at fyre manager Morten Skovby. Det har fået en gruppe utilfredse til at begære ekstraordinær generalforsamling for at vælte bestyrelsen.

Send til din ven. X Artiklen: Krav om ny bestyrelse i HB&I Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krav om ny bestyrelse i HB&I

Lokalsport - 04. juni 2019 kl. 13:18 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke sat dato på endnu, men medlemmerne i Holbæk B&I kan godt berede sig på at skulle til ekstraordinær generalforsamling, inden den aktuelle uro i fodboldklubben lægger sig.

- Der bliver indkaldt en af de nærmeste dage. Der skal bare findes en dato. Der bliver koordineret kalendere lige nu, siger Asger Madsen, der er bestyrelsens talsmand i sagen.

I et læserbrev i Nordvestnyt mandag opfordrede ungdomsudvalgsformand Jakob Andersen til, at medlemmerne bakker op om at få en ny bestyrelse. Han står som talsmand for en gruppe spillere og ledere, der vil have afsat manager Morten Skovby, hvilket bestyrelsen i Holbæk B&I har afvist.

Bestyrelsen har i stedet lagt op til at ansætte en sportschef, der får en række af managerens beføjelser. Den ordning roser Jakob Madsen i læserbrevet. Men det er ikke nok for gruppen, der vil have afsat træneren. Derfor har den indsamlet de nødvendige 20 underskrifter og begæret ekstraordinær generalforsamling for at afsætte bestyrelsen.

Den kommer formodentlig til at ligge i slutningen af næste uge. Da begæringen blev indgivet i slutningen af sidste uge, skal generalforsamlingen holdes senest i uge 24 og tidligst otte dage efter, at bestyrelsen indkalder til den.

Det kan virke voldsomt at ville vælte en hel bestyrelse for at komme af med manageren i klubben. Det medgiver Jakob Andersen da også.

- Jo, men det er åbenbart det, der skal til. Jeg er enig i, at det er en voldsom handling. Det er en ultimativ handling, og det kan ingen ønske sig. Men alternativet er, at drengene forsvinder, og at trænerne forsvinder. Det er ikke noget, jeg synes, man skal lege med, og vi har prøvet at gøre andre ting. Det er i princippet ikke alle i bestyrelsen, vi har mistillid til, siger Jakob Andersen.

Han afviser samtidig, at det kan løse konflikten, hvis bestyrelsen i klubben vælger at fyre Morten Skovby inden den ekstraordinære generalforsamling.

- Det er for sent nu. Men den mulighed har været der. Jeg har været i løbende dialog med bestyrelsen nærmest 24-7 den seneste uge for at undgå det her, siger Jakob Andersen.

Ifølge talsmand Asger Madsen har bestyrelsen i Holbæk B&I ikke flere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

relaterede artikler

Mentaltræner skal knuse HB&I's problemer 28. maj 2019 kl. 10:50

Manager tavs om konflikt 23. maj 2019 kl. 13:34

Uro ulmer efter oprykning 23. maj 2019 kl. 00:28