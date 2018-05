Brian Jørgensen har været med til at spille Rørby-Værslev op i kvalifikationsrækken og har en søn på Raklevs U16-hold i 1. division. Han er med i styregruppen bag HF Kalundborg, som samler seniorafdelingerne for de to klubber.

Kalundborg vil på håndbold-landkortet igen

- Vi arbejder med en tre års plan, hvor vi satser på en glidende overgang til et ungt og stærkt hold 1 i år 3. Men stadig med de rutinerede i truppen til rådighed for træning og kampe på både hold 1 og hold 2. Vi tror på, at mixet mellem de mange 100 divisionskampe, vi har gående i truppen, og de unge håndboldsultne spillere vil skabe mulighederne for, at vi på sigt igen kan se herrehåndbold på divisionsniveau på Kalundborg-egnen, skriver HFK's styregruppe i en pressemeddelelse.