Kalundborg og Tuse tørner sammen

- Jeg forventer en god kamp med god fodbold, når vi skal spille på kunst. Jeg håber på, at vi er gode nok til at spille bolden rundt og tage tre point. Jeg er sikker på, at hvis vi spiller op til vores bedste, så vinder vi, også selv om Kalundborg spiller op til deres bedste. Men hvis vi ikke gør det, og de gør, så taber vi, siger Jesper Olsen.

- Der er ingen tvivl om, at vi godt snart vil have tre point. Vi er sultne, og vi håber på snart at få en forløsning. Men vi ved godt, at Tuse er et godt hold, som har forstærket sig, siger Kalundborgs træner Kennet Jensen.