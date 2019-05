Kalundborg-målmand fortsætter

Kalundborg-målmand Jakub Siwierski. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

31. maj 2019
Af Brian Jensen

Kalundborg-målmanden Jakub Siwierski tager endnu en tørn for Kalundborg. På trods af den forestående nedrykning til fodboldens serie 2 har den polske målmand, der tidligere har sagt han vil stoppe, fortsætte i endnu en sæson i Kalundborg - og det glæder cheftræner Bo Sørensen.

Siwierski, eller »Kubber«, som han kaldes i klubben, kom til Danmark og Kalundborg i 2005 og har siden været en solid ankermand for byens fodboldmandskab. De seneste sæsoners rutsjetur ned gennem rækkerne fik dog Siwierski til i første omgang at annoncere sit karrierestop. Men nu har træner Bo Sørensen fået overtalt målmanden til at fortsætte i endnu en sæson.

- Det begrunder han med, at klubben betyder rigtig meget for ham, og nedturen har gjort ondt, og derfor meddelte han, at han ville stoppe. Men vi har fået en snak om, hvad vi kræver af spillerne, og vi har blandt andet lagt større vægt på fremmøde til træning. Og så vil Jakub gerne være med til at skabe sejre, for det trænger vi til og det kommer ikke af sig selv, siger Bo Sørensen, der har kendt den polske målmand, siden Siwierski kom til Danmark.

Og Kalundborgtræneren glæder sig over at kunne råde over en solid målmand, når det i næste sæson gælder serie 2.

- Han er en klassemålmand uden lige, og hans stop har nok fået nogle af de andre spillere til at tvivle. Det er den bedste nyhed længe, at han vælger at være med til at få vendt skuden. Og det er et godt signal til de andre spillere, siger Bo Sørensen.

En anden god nyhed for Kalundborg er, at den tidligere anfører George Omitta kan få sæsondebut, når serie 1-holdet fredag aften møder Solrød på udebane. Omitta har spillet et par kampe på andetholdet og kommer muligvis med i startformationen. Midtbanespilleren Frederik Paaske og Alexander Møller har meldt afbud, mens Gjemalija Bugari er fraværende på grund af både skade og arbejde.