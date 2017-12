Raklevs kvinder går sammen med Kalundborg GB?s kvinder i et klubfællesskab fra forårets start.Foto: Mik Foto: Mik

KGB og Raklev laver fælles hold

Lokalsport - 19. december 2017 kl. 15:15 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra starten af fodboldens forårssæson kommer Raklev og Kalundborg GB til at stille op som et fælles hold på kvindesiden.

Eller rettere to. For en stor del af tanken er netop at sørge for spilletid til alle. Raklev har spillere nok til omkring halvandet hold, og Kalundborg har lige knapt nok til et hold.

Hverken navn eller farven på spillertrøjen er på plads endnu. Men for de to klubber har det været vigtigt at arbejde hurtigt.

DBU Sjælland har givet klubberne dispensation til at stille op som klubfællesskab allerede til foråret, selv om tidfristen for længst er overskredet. Men det forudsætter, at den formelle aftale er endeligt på plads senest den 8. januar.

De to klubber fortæller, at de er enige om samarbejdet, men mangler af få detaljerne på plads. Dog ligger det klart, at det bliver Kim Petersen, der i efteråret førte Raklev til 11 sejre i 11 kampe, der bliver cheftræner for den nye fælles kvindeafdeling.

Samarbejdet har dog ikke noget elitesigte i første omgang.

- Det skal gøre kvinde- og pigefodbolden i Kalundborg Kommune bedre og mere attraktiv. Vi skal se, om vi på sigt kan bevare to hold. På sigt kan vi godt se, at vi måske godt kan kome i divisionerne, men det er ikke noget mål til en start med den situation vi har med unge spillere, der flytter til København, fortæller Raklevs dameansvarlige Morten Sørensen.

Og så håber klubberne med samarbejdet at kunne tiltrække endnu flere pigespillere.

- Vi har svært ved at få nye pigespillere, og jeg har et håb om, at når man andre steder i kommunen måske ikke har til et helt hold, så tager de herind i stedet for helt at stoppe med at spille fodbold, siger Kalundborg GB's formand Jesper Aagaard.