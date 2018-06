Jyderup fik vigtigt point

Jyderup havde langt inde i lørdagens udebanekamp mod Skælskør kurs mod bunden af serie 1. Men efter at have været bagud med 0-2 fik gæsterne udlignet og kunne rejse hjem med et point, der holder Jyderup foran Solrød og Raklev i bunden af tabellen - før sidste runde afvikles lørdag den 16. juni.

Jyderup kom bagud efter 11 minutters spil og værterne fra Skælskør øgede føringen i anden halvleg. Med under et kvarter tilbage fik Jyderups Kadir Kiran udlignet, og med bare fire minutter igen lykkedes det for Nabil Said at få udlignet til 2-2. Gæsterne havde faktisk en stor mulighed for at stjæle alle tre point, da Jonas Næsborg fik en friløber med 30 sekunder tilbage. Men det endte med hjørnespark, og på baggrund af indsatsen kunne Jyderup-træner Michael Larsen kun være tilfreds med det ene point.