Jubilar-Jensen plaffede klichéen

Det var dog ikke tilfældet for Mikkel Jensen, som i kamp nummer 50 for Holbæk sprudlede sammen med resten af Holbæks offensiv i 6-1 sejren over GVI. Den lille hurtige tekniker bidrog med et mål og to assist, og det tog kun lige godt to minutter, før han havde modbevist klichéen om et dårligt kampjubilæum, da han efter en dybdebold, sparkede Holbæk i front.

Med et mål og to assist skød kampjubilaren Mikkel Jensen en af sportens store klicheer ned. Det hedder sig, at en sportsudøver spiller jubilæumskampe, så går præstationen næppe over i historiebøgerne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her