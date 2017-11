Jernløse i blå trøjer vandt søndag et velspillet topopgør hjemme over Kerteminde med 35-33.

Jernløse vandt velspillet topkamp

Den målrige og meget intense affære lev først afgjort til allersidst. 10 minutter før tid bragte Jernløses Jacob Mogensen ellers hjemmeholdet foran 30-27 med to mand i overtal. Men Kerteminde scorede to gange i undertal, og med godt fire minutter tilbage var det i stedet Claus Baslund, der bragte gæsterne foran 31-32 - i undertal.

Jens Spørring bragte dog Jernløse foran 33-32 med sit eneste mål i kampen med små tre minutter tilbage. Der var kampen for alvor på vippen, men efter scoring til 34-32 af Jacob Mogensen valgte gæsterne at dække mand-mand over hele banen, og det gav i stedet Daniel Gulielmetti muligheden for at løbe igennem og score til 35-32, inden Claus Baslund pyntede på resultatet med scoringne til 35-33 et halvt minut før tid.