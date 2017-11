Jacob Mogensen scorede ni gange i sejren over HØJ og blev delt topscorer med Rasmus Veje. Foto: Per Buurgaard Christensen

Jernløse på førstepladsen efter sejr i topopgør

Lokalsport - 25. november 2017 kl. 16:52 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden uge i træk spillede Jernløse lørdag topopgør i mændenes 3. division i håndbold. Og for anden uge i træk vandt Jernløse med to mål.

Det betyder, at Jernløse nu ligger på den førsteplads, der giver direkte oprykning til 2. division.

I lørdagens udekamp mod HØJ sørgede en storspillende Jacob Krupsdahl i målet for en håndfuld redninger alene i de første 10 inutter af kampen. Det gav Jernløse en føring på 5-1, men hjemmeholdet vågnede op til dåd og nåede også at føre med to mål, inden Jernløse i halvlegens slutning trak fra og gik til pause foran med 15-13.

Hjemmeholdet udlignede kort efter pausen på to kontrascoringer, men s trak Jernløse igen fra med et par mål.

Hjemmeholdet nåede op på 21-22 midt i halvlegen, men tættere på kom de ikke, og Jernløse vandt kampen 28-26.

De mange mål til trods var kampen præget af to meget stærke målmænd. Tobias Trampedach stod rigtig godt for HØJ, men Jacob Krupsdahl i Jernløses mål var en tand bedre, og det afgjorde en flot håndbolkamp mellem to lige hold.

Jernløse har nu to point ned til både HØJ, Ydun og Ajax.