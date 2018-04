Emilie Rømer, med nummer syv på ryggen, var sammen med Stina Storm ikke spilleberettiget i den første oprykningskamp, og derfor er slaget nu tabt for Jernløses kvalifikationsrækkekvinder. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Jernløse-oprykning aflyst efter ulovlig brug af spillere

Lokalsport - 18. april 2018
Af Brian Jensen

Jernløses håndboldkvinder fik egentlig et godt udgangspunkt i den første af to oprykningskampe, da kvalifikationsrækkeholdet søndag besejrede 3. divisionsholdet Himmelev med 24-23.

Men oprykningskandidaterne lavede et par alvorlige fodfejl, der har afgjort oprykningsspørgsmålet. For hverken Stina Storm eller Emilie Rømer, der sæsondebuterede for Jernløse i søndagens opgør, var spilleberettiget, og efter en Himmelev-protest er Jernløse blevet taberdømt og kampens resultat er ændret til 0-0.

- Det er udelukkende min fejl og det er meget uprofessionelt. Jeg er meget rørt og ked af det og undskylder til spillerne og klubben, erklærer Jernløses sportschef Paw Andersen.

Desuden har Jernløse fået at vide, at holdet under alle omstændigheder vil ende under Himmelev i oprykningskampen, og derfor har kvalifikationsrække-holdet valgt at aflyse søndagens returopgør i Himmelev-hallen.

- Det var ikke med ond vilje, vi var ikke klar over reglerne. Men når der ikke er noget at spille om, så er der ingen grund til at spille og måske få flere spillere skadet, siger Jernløse-formanden Charlotte Kjærside, der også er målvogter på førsteholdet.

Formanden udtrykker i øvrigt opbakning til sportschefen.