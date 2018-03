Nikolai Gettermann. Foto: Mie Neel ¬ Foto: Mie Neel

Jernløse-hold trak spændingen til det sidste

Lokalsport - 03. marts 2018 kl. 17:39 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilskuerne fik lov til at sidde helt ude på kanten af stolen, da Jernløse Håndbolds bedste mænd og kvinder var på banen i Jernløse-hallen lørdag eftermiddag. For begge hold lod spændingen vare til de sidste minutter, så kunne tilskuerne alligevel juble over to hjemmesejre.

Jernløse-kvinderne i kvalifikationsrækken havde overraskende besvær undervejs mod bundholdet Fremad Valby. Hjemmeholdet var foran med 14-13 efter første halvleg, hvor de to hold fulgtes pænt ad. Efter pausen fik Jernløse skabt en føring på 20-16 og så ud til at have kampen under kontrol. Valby fik dog reduceret til 24-22 med to et halvt minut tilbage, men da hjemmeholdets Kristina Søgaard Jensen var den eneste, der kom på måltavlen i slutningen, hentede Jernløse en sejr på 25-22.

Søgaard Jensen blev Jernløse-topscorer med 10 mål, mens Linda Jæchel scorede ni gange.

Jernløses 3. divisionsmænd havde besøg af andetholdet fra Ajax. Efter en første halvleg, hvor de to hold ganske mange gange havde lige mange mål på måltavlen, gik de til pause med stillingen 13-13. Også i anden halvleg fulgtes de to hold ad, og først i kampens sidste fem minutter fik Jernløse skabt et lille hul - ved stillingen 26-24. Og efter en stærk slutspurt, hvor især fløjspilleren Nikolai Gettermann var skarp, kunne Jernløse notere en sejr på 29-25.

Topscorer for hjemmeholdet blev Rasmus Veje med otte mål. Jacob Storm stod for syv scoringer.