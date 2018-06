Frederik Samuelsen skifter fra 1. divisionsklubben Ajax til Jernløse Håndbold.

Jernløse får assistance fra 1. division

Lokalsport - 01. juni 2018 kl. 10:44 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jernløses håndboldmænd ser ud til at gå en ny spændende sæson i møde i 3. division. For efter at holdet i den forgangne sæson nåede frem til den anden af de to oprykningskampe, hvor det blev til klare nederlag til Furesø Håndbold, kan klubben nu melde om interessant forstærkning til den kommende sæson.

Jernløse kan nenmlig præsentere den 23-årige Frederik Samuelsen, der senest har optrådt for Ajax i 1. division. Den unge højrefløjs kontrakt med 1. divisionsklubben ophører den 30. juni, og da han har travlt med studier får han ikke mulighed for at træne fire gange om ugen. I Jernløse træner man to gange om ugen, og her kan Samuelsen blive genforenet med Rasmus Veje Rasmussen, Morten Hansen, Rasmus Sloth og målmanden Jacob Krupsdahl, som han spillede sammen med i HIK for to sæsoner siden.

Mens Samuelsen kommer til at styrke toppen af Jernløse-truppen, så glæder 3. divisionsklubben sig også over en tilgang, der forstærker bredden. Holdet får i den kommende sæson også tilgang af venstrefløjen Joachim Schytte, der i den netop overståede sæson var med til at sikre Holbæk oprykning til 3. division.