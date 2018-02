Intet pokaldrama i Jernløse-hallen

Det var ventet på forhånd og lå mellem linjerne, at Jernløses to bedste håndboldmandskab ville få det svært i onsdagens to pokalopgør. Både kvinderne og mændene stod i femte runde af pokalturneringen over for modstandere, der til daglig spiller to rækker højere, og i begge kampe begrænsede spændingen sig til første halvleg.