Jonas Næsborg blev Jyderups topscorer, da serie 1-holdet spillede kamp mod FC Lejre mandag eftermiddag. Fodboldspilleren, der spillerede i nummer ni, scorede alle holdets tre mål. Desværre var det bare ikke nok, da modstanderholdet scorede præcis det samme. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Ingen sejr til Jyderup for fjerde gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen sejr til Jyderup for fjerde gang

Lokalsport - 21. maj 2018 kl. 17:37 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag eftermiddag mødte Jyderup BK bundholdet i fodboldens serie 1, FC Lejre. Og efter at have tabt tre kampe i træk var motivationen for at vinde stor hos de rød-hvide jyderuppere.

Men selvom det på papiret burde have været en let kamp, sloges de to hold ofte om bolden og stillingen endte uafgjort 3-3.

Allerede efter de første 17 minutter lagde Lejre sig foran, da Lauritz Kai Mørkegaard Hatich scorer kampens første mål, kort efter Jyderups Kadir Kiran brænder en oplagt chance.

Jonas Næsborg, der spillede i nummer ni for Jyderup, nåede dog at udligne inden halvlegen, så stillingen stod 1-1.

Men der skulle kun gå to minutter af anden halvleg, før Lejre igen satte sig foran. Imidlertid blev det igen Jonas Næsborg, der efter yderligere ni minutter udligner for anden gang - denne gang i et straffespark.

Og Jonas Næsborg skulle hurtigt vise sig at blive Jyderups topscorer under kampen mod Lejre, da han bare ti minutter senere sendte bolden i målets net for tredje gang. Jyderup fik dermed en 3-2 føring 13 minutter før kampens afslutning.

De fremmødte tilskuere nåede dog ikke at heppe længe på hjemmebaneholdet, for kort inden kampens afslutning udlignede Lejre i det 88'ende minut for sidste gang, da Mathe Veje scorer på mål.

Jyderup BK gik dermed for fjerde gang i træk hjem uden en sejr. Ved forrige kamp tabte holdet 11-1 mod Slagelse B&I, der ligger nummer et i serien.