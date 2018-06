To personer, der er fortid i Holbæk Svømmeklub. Sportschef Ricki Clausen stod for få dage siden som afsender, da samarbejdet med Rikke Møller Pedersen blev afbrudt. Nu er han selv blevet fyret i klubben. Foto: Mik

Ingen forklaring på forskelle efter fyring

Lokalsport - 09. juni 2018 kl. 12:04 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det vil jeg ikke komme nærmere ind på.

Læs også: Sportschef opsagt

Så kontant kommer svaret fra Holbæk Svømmeklubs formand Johnny Werther på spørgsmålet om, hvad uenighederne mellem klubben og den fyrede sportschef Ricki Clausen konkret dækkede over.

Svømmeklubben valgte sent torsdag aften at fyre sportschefen, der dermed har krav på løn resten af året. Havde man fyret ham en uge tidligere, havde man sparet lønnen for december.

Klubben begrunder fyringen med et forskelligt syn på klubkultur, motivation og kommunikation.

Johnny Werther fortæller dog, at utilfredsheden har at gøre med eliteområdet og ikke bredden. Han fortæller samtidig, at klubben stadig ser sig selv som en eliteklub og ikke har ændret i målsætningerne på grund af fyringen af Ricki Clausen.

Han har i sine fire år i klubben været ansigtet udadtil og har flyttet klubben fra 4. division til ligaen, ligesom stjerner som Pernille Blume og Rikke Møller Pedersen er hentet til.

Samarbejdet med sidstnævnte blev dog ophævet for nyligt på grund af klubbens økonomi.

Og Johnny Werther vedstår, at økonomien halter, men han lover, at der er fundet plads til at ansætte en ny sportschef, som han forventer at have på plads i løbet af sommeren.

Han ser samtidig ansættelsen af Michael Hinge som ny træner i stedet for stoppede Chris Christensen som et klart signal om fortsatte store eliteambitioner.

Den fyrede Ricki Clausen er selv fåmælt om fyringen.

- Det er bestyrelsens ret at vælge retning og dermed også medarbejdere. Det respekterer jeg naturligvis, og jeg ønsker svømmere, ansatte og frivillige i Holbæk Svømmeklub alt mulig held og lykke med projektet. Jeg er stolt over, hvad vi har nået sammen og håber inderligt, at alle de skibe, vi har sat i søen, også kommer godt i havn, svarer Ricki Clausen i en sms.

