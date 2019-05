Holbæk varmer op til oprykning med solid sejr

Holbæks fodboldspillere skal så småt til at forberede sig til den oprykning til 2. division, som klubben har sukket efter siden nedrykningen til danmarksserien for to år siden. For mens forfølgerne fra Avedøre tabte for tredje gang i træk, så fortsætter holbækkerne med at feje al modstand til side. Søndag blev de tre point sikret på næsten udramatisk vis med 3-0 over AB Tårnby, og dermed er Holbæk nu 11 point foran nummer to - og kan i tilfælde af nyt pointtab til Avedøre og en hjemmebanesejr på søndag over Skjold Birkerød sikre sig opryknignen - med fire kampe tilbage i sæsonen.

