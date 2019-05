Se billedserie Mikkel Jensen har netop scoret til 1-0, og fejres af holdkammeraterne. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Holbæk rundbarberede GVI

Lokalsport - 03. maj 2019 kl. 21:47 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tog kun 50-kamps jubilaren Mikkel Jensen lige knap 3 minutter at give de 149 tilskuere på SuRi Park noget at varme sig på. Alene igennem med gæsternes målmand svigtede han ikke og lagde bolden iskoldt i kassen efter Mads B Larsens oplæg, så var Holbæk i gang, og endte med at give gæsterne et nederlag på hele 6-1.

Det var dog ved at gå galt kort forinden, hvor GVI´s topscorer Patrick Ehlers kom højest på et frispark, og headede snert over mål.

Faktisk kom gæsterne først på det meste i kampens indledning og vandt en del anden bolde. Efter 24 minutter humpede Mikkel Adamsen ud med en forstuvet ankel, og blev erstattet af Mathias Larsen. Den nye stopper skulle ikke bruge lang tid på at komme i fokus. Efter klumpspil hos gæsterne havnede bolden for fødderne af forsvarsspilleren, som resolut sendte bolden i nettaget til 2-0.

Bolden var knapt givet op før Holbæks topscorer Rasmus Suhr ville have straffespark, men fik det ikke, men i situationen umiddelbart efter hakkede Malte Sjørslev bolden i det korte hjørne på oplæg af Sebastian Johansen. To mål på to minutter, og Holbæk var i den grad i kontrol.

Det blev 4-0 kort før pausen, hvor Mikkel Jensen blev sendt i dybden efter en aflevering fra Malte Sjørslev. Han spillede uselvisk bolden på tværs til Mads B. Larsen, som tog sig god tid, inden han sparkede bolden i et åbent mål.

Anden halvleg blev ikke lige så ophidsende som før pausen. Holbæk gik et gear ned, og GVI kom bedre med. Det betød, at gæsternes Patrick Ehlers kunne komme først på et hjørnespark og score til 4-1. Det fik Holbæk til at reagere. Malte Sjørslev sparkede et fint langskudsmål ind efter 68 minutter inden han kort efter lod sig udskifte.

Topscorer Rasmus Suhr ville også være i forestillingen og scorede på hovedstød tæt under mål efter en Mikkel Jensen assist. 6-1 blev kampens resultat, også glemmer man helt at nævne, at Ferdinand Bangsgaard bræbndte et straffe og Rasmus Suhr på åbent mål i slutfasen.

Med sejren konsoliderer Holbæk deres førsteplads og er nu otte point foran Avedøre.