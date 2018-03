Nina Lykke Petersen og Sara Alting. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Holbæk missede chancen mod tophold

Lokalsport - 01. marts 2018

Holbæks håndboldkvinder kunne torsdag aften kile sig ind blandt topholdene i 3. division med en hjemmebanesejr. Men holdet stod over for rækkens tophold HØJ, der - denne gang - var for stor en mundfuld og rejste hjem med en sejr på 26-23.

Det var de samme cifre, som Holbæk i sæsonindledningen vandt med på udebane over HØJ, der altså fik revancheret sig. Gæsterne var foran i hele opgøret i Stadionhallen, og selv om Holbæk i flere omgange fik mindsket afstanden på måltavlen, så var HØJ-sejren helt berettiget.

To to minutters udvisninger til Holbæk i kampens første 10 minutter kom i realiteten til at koste sejren for Holbæk, der var bagud med 10-13 efter første halvleg.

Og i realiteten har Holbæk udspillet sin rolle i kampen om oprykningspladserne. HØJ er efter sejren ni point foran Holbæk - med fem kampe tilbage af sæsonen. På andenpladsen er Brøndby, der torsdag slog AG Håndbold, fem point foran Holbæk.

- Nu må vi bare vinde de sidste kampe og prøve at ødelægge det for så mange af de andre, for vi skal både møde top- og bundhold, siger Holbæk-spilleren Nina Lykke Petersen.