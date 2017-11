Holbæk-klub hædret som Årets klub

I forhold til klubbens størrelse har HAMO i 2017 haft en stor fremgang i medlemstal og i antal licenser, blandt andet på grund af et højt aktivitetsniveau som tiltrækker mange nye kørere inden for både rally og vejsport,

I begrundelsen for den hæderfulde titel, sagde Uffe Madsen fra DASU's bestyrelse blandt andet, at klubben har stået bag mange vellykkede arrangementer inden for vejsporten og rallysporten. Ikke mindst et vellykket og veltilrettelagt DM-løb i bilorientering plus en række klubrallyløb, hvor der både har været tænkt på tradition og fornyelse.