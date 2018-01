Jakob Lindqvist, der ellers spiller mixeddouble sammen med spillende træner Line Kruse, ofrede sig for holdet og spillede fjerde herresingle mod Hillerød. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk i nedrykningsspil med maksimumpoint Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk i nedrykningsspil med maksimumpoint

Lokalsport - 14. januar 2018 kl. 18:22 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en sejr på 10-3 over Hillerød lørdag sikrede Holbæk sig, at de får de maksimale seks point med over i nedrykningsspillet.

Allerede inden kampen mod Hillerød var det afgjort, at Holbæk skulle i nedrykningsspil. Men weekendens resultater gør, at Holbæk endte med blot at være et enkelt point fra oprykningsspillet.

Nu står den i stedet på nedrykningsspil, hvor Holbæk skal møde abc Aalborg og Aabenraa på udebane, mens holdet hjemme møder Skovbakken og Viby J.

- Vi skal klare den. Men vi er ikke sikre på forhånd, og skal være klar fra start. Kan vi få lukket ned for spændingen hurtigt, får vi mulighed for at ryke rundt på spillerne og dermed udvikle dem. Så det gælder om at få motiveret dem fra start, lyder det fra spillende træner Mie Schjøtt-Kristensen.