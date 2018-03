Holbæk hentede sejr på stærk anden halvleg

Og der var sandt for dyden heller ikke meget kvalitet over holdets indsats i første halvleg, som da også blev tabt med et enkelt mål 11-12.

Men en opsang, en omrokering i angrebet og et nyt forsvarssystem forvandlede holdet efter pausen. Og efter fire minutter var Holbæk foran med to mål 15-13.

Holbæk viste i anden halvleg den klasse, der i lang tid gjorde dem til en af oprykningsfavoritterne. Men med to kampe tilbage må Holbæk se på, at top tre alle har 34 point og får en vanvittig afslutning. Holbæks deltagelse begrænser til at agere modstander for Brøndby i næste runde - uden chance for at rykke opad i tabellen.