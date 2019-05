Thomas Laybourn, i midten, skal være træner i Holbæk Badmintonklub sammen med Peter Mørk.

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk ansætter verdensmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk ansætter verdensmester

Lokalsport - 14. maj 2019 kl. 12:17 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af de mest hastende opgaver for Ole Colberg, da han tiltrådte som formand for Holbæk Badmintonklub, var at få styr på trænersituationen i den kommende sæson. Og mandag kunne han fortælle, at det er lykkedes.

Klubben har lavet en aftale med den tidligere verdensmester i mixed­double Thomas Laybourn, der bliver træner for seniorerne sammen med Peter Mørk, som fortsætter i klubben.

- Peter Mørk kommer til at stå for træningen en gang om ugen, og så skulle vi bruge en med kompetencer i doubletræning. Vi har arbejdet på flere løsninger, og Thomas Laybourn var det bedste tilbud. Vi har taget fra øverste hylde rent trænermæssigt, siger formand Ole Colberg.

41-årige Laybourn blev i 2009 verdensmester sammen med Kristina Rytter Juhl, men han kommer ikke til at spille for Holbæk. Han stoppede i februar som sportschef i Hillerød og kommer fremover til at dele sin tid mellem en række funktioner. Ud over at være træner i Holbæk er han tilknyttet ungdomsafdelingen i Hørsholm og driver projektet Badminton Power, ligesom han er ved at opbygge en nyt projekt med instruktionsvideoer, som han kalder Badminton Family.

I Holbæk kommer han til at st for to timers seniortræning om ugen, to-tre timers ungdomstræning om ugen og kampafvikling for seniorernes førstehold.

Og Ole Colberg lægger ikke skjul på, at han håber, at Thomas Laybourn på flere områder kan skubbe klubben i den rigtige retning.

- Vi håber, han kan tiltrække flere til træning. Vi er også i gang med drøftelser med spillere fra Badminton Europes Centre of Excellence. Vi skal have træningsmiljøet op at køre, og det håber vi, at Thomas Laybourn kan være med til, siger Ole Colberg.