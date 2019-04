Peter Schmidt er tilbage i Holbæk. Foto: Anders Ole Olsen

Holbæk-Jernløse opruster på talentudviklingen

Lokalsport - 30. april 2019 kl. 14:11 Af Christian Dahl

Holbæk-Jernløse opruster på kvindesiden, hvor talentarbejdet bliver lagt i hænderne på Peter Schmidt, som de sidste tre år har trænet Holbæks kvinder i 3. division.

Peter Schmidt skulle egentlig have skiftet til Næstved/Herlufsholm, men en række ting gjorde, at han besluttede sig for ikke at skifte. Og så slog Holbæk-Jernløse til.

- Jeg ved ikke, om det er en sportslig nedgradering, det jeg nu skal lave. Men ellers havde jeg ikke lavet noget. Jeg var stoppet i Næstved under alle omstændigheder. Så jeg var bare det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, da James Adamsen tog fat i mig, siger Peter Schmidt.

James Adamsen fra Holbæk Håndboldklub fortæller, at Peter Schmidt får det overordnede ansvar for talentudviklingen og samtidig skal stå for træningen af U19 og U17 samt U19's kampe. Samarbejde med andre klubber gør samtidig, at Holbæk-Jernløse vil kunne stille med store trupper på alle årgange fra U11.

- Vi forventer at vi fra U15 og opefter kommer i mindst 2. division. Men der er ikke et krav til trænerne om, hvilken række de skal ligge i. Der er et krav om, at de skal udvikle spillerne. Men det ser ud til, at der er nogle gode årgange på vej. U15 har spillet 2. division A og b i Holbæk og Jernløse, på U17 kommer der en del hjem fra efterskole, og U19-truppen er identisk med den, der spillede 1. division B i år plus to-tre nye spillere, siger James Adamsen.

Og Peter Schmidt er ikke mindre ambitiøs:

- Der er efterhånden mange piger på grund af samarbejdet. Det kunne være rigtigt, rigtigt sjovt at gøre Holbæk selvforsynende. De største talenter skal selvfølgelig videre, men hvis talentafdelingen kan aflevere en-to nye spillere med divisionsniveau per sæson, er det også en succes. Om U19 så kommer til at spille 1. division i år er spørgsmålet. Men ellers gør vi det næste sæson, siger Peter Schmidt.