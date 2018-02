Høng-kæmpere fik guld og bronze ved DM

Den tidligere Holbæk-kæmper Liva Tanzer, der nu stiller op for Herlev, vandt som ventet, og EM-vinderen kunne ud over endnu et danmarksmesterskab også tage et nyt bælte med hjem. Hun fik nemlig tildelt det sorte bælte som en æresgrad - en slags skulderklap til de kæmpere, der bruger så meget tid på at træne til de store mesterskaber, at de ikke har tid til at graduere bælte.