Hansen udtaget til EM og VM

- Beslutningen er taget på det grundlag, at der for det første ikke er nogen tvivl om, at disse fire er de bedste atleter i deres respektive discipliner/klasser. For det andet ønsker vi, at de skal have ro til at udvikle en del tekniske ting, som giver dem bedre muligheder for at levere en toppræstation ved EM og VM, fortæller sportschef Linda Andersson.