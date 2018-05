Hansen fik vigtig VM-info

Nogenlunde samtidig med, at Nordkoreas leder Kim Jong-un og kollegaen i syd, Moon Jae-in, holdt historisk topmøde på neutral bane i grænseområdet mellem de to lande, var Svebølles tidligere verdensmester i skeetskydning Jesper Hansen på en svær bane til sæsonens anden World Cup, der foregik i sydkoreanske Changwon, hvor der til efteråret skal skydes om VM.

Når man altid går i konkurrence for at vinde, var resultatet ikke tilfredsstilende for Hansen, men han blev til gengæld meget klogere på VM-banen.

- Resultatat var ikke noget at prale af, men det er en svær bane, og selv om standpladser og udkaststeder er de samme, så er sigtbarheden på grund af omgivelserne med volde, træer og hegn meget anderledes. Og det var først på andendagen, at jeg begyndte at forstå banen. Så den er svær, men ikke umulig, fortalte Jesper Hansen på en noget ustabil forbindelse fra det sydøstlige hjørne af Sydkorea, hvor han er blevet efter World Cup-konkurrencerne for at blive endnu klogere på den udfordrende bane.