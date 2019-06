HB&I-vedtægter skal under lup

I kølvandet på en ekstraordinær generalforsamling, der blev aflyst, vil HB&I kigge nærmere på klubbens egne vedtægter. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Lokalsport - 26. juni 2019 kl. 10:53 Af Brian Jensen og Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Bold- & Idrætsforening undslap med nød og næppe en ekstraordinær generalforsamling, der kunne have væltet fodboldklubbens siddende bestyrelse. Den blev overflødiggjort, da manager Morten Skovby selv valgte at trække sig fra posten - som en række ledere, trænere og spillere havde forlangt.

Undervejs i forløbet var der endog særdeles uskønne anklager fra de stridende parter, mens man forsøgte at finde en løsning som alle kunne være tilfredse med. Blandt andet mente gruppen af utilfredse spillere, med talsmanden Jakob Andersen i forgrunden, at HB&I forsøgte at forhindre klubbens passive medlemmer i at stemme på en eventuel generalforsamling.

Det fik Jakob Andersen, der til daglig er formand for de københavnske chauffører i fagforeningen 3F, til at sørge for kontingentbetaling for 101 medlemmer, så de kunne være stemmeberettigede. Det gav HB&I den opfattelse, at kontingent-indbetalingerne stammede fra fagforeningen - og ikke fra privatpersonen Jakob Andersen. Andersen erkender dog selv, at han har begået fejl i proceduren.

- Fagforeningen sponsorerer ikke en tvist i idrættens verden, som jeg er med i. Men jeg har selv været med til at skabe forvirringen, fordi jeg kun har én email. Men pengene er selvfølgelig betalt ud af min egen lomme. Når jeg bevilger penge for fagforeningen, så har jeg en bestyrelse det skal igennem, og det ville aldrig ske. Vores fagforening understøtter naturligvis ikke sager af personlig karakter, som denne private fortolkningstvist mellem mig og HB&I's bestyrelse vedrørende vedtægterne i idrætsforeningen, det ville aldrig blive godkendt af min bestyrelse, siger Jakob Andersen - der i øvrigt forventer at få de i alt 10.100 kroner tilbage fra HB&I.

- Jeg har haft en advokat på sagen og har sendt hendes redegørelse til klubben, og den har de ikke gjort indsigelser imod. For klubben har jo også erkendt, at medlemmerne faktisk har stemmeret, så derfor forventer jeg at få beløbet refunderet, siger Jakob Andersen.

For fodboldklubben har hele sagen blotlagt, at der er stor tvivl om hvilke af de aktive og passive medlemmer, der rent faktisk har stemmeret på klubbens generalforsamlinger.

- At der på den måde er blevet betalt medlemskontingenter i sidste øjeblik for at mobilisere folk, er en adfærd, som vi ikke rigtigt har set før. Og det er lidt chokerende at vores vedtægter åbner mulighed for det. Vi har været lidt overrasket over, at man har benyttet sig af det, og der er nok god grund til at kigge vedtægterne efter i sømmene, fortæller HB&I's kommunikations- og salgschef, Asger Madsen, der er talsmand for fodboldklubens bestyrelse.