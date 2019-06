Foto: Palle Mogensen

HB&I får stor regning for udflytning

Lokalsport - 21. juni 2019 kl. 14:12 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Bold- & Idrætsforening får store udgifter i forbindelse med flytningen til Holbæk Sportsby, der bliver indviet i dag.

På Holbæk Kommunalbestyrelses seneste møde blev det besluttet, at HB&I selv skal forestå nedrivningen af klubhus, stadion og kunstgræsbane på Borgmestergårdsvej og den efterfølgende oprensning, når fodboldklubben skifter adresse til Holbæk Sportsby. Det oplyser HB&I.

HB&I skal finansiere halvdelen af udgifterne og Holbæk Kommune den anden, og så tilbydes fodboldklubben at låne beløbet af kommunen. Klubben skal dog begynde at afdrage både den nye gæld og det eksisterende lån på 840.000 allerede i år. Det samlede beløb skal afdrages over 10 år med en rente svarende til diskontoen plus to procent.

- Jeg er rystet i min grundvold. At man vil være bekendt at opføre sig sådan over for kommunens største idrætsklub. Det skræmmende er, at man i dag præsenterer det her for en sportsklub, vel vidende at andre foreninger får hjælp af kommunen. Havde man præsenteret det her, så havde Sportsbyen ikke stået der i dag. For hvis kommunen havde spillet med åbne kort, så var der ingen i HB&I der kunne have stemt for Sportsbyen, for det havde økonomien ikke været til. Det er så sørgeligt og jeg er dybt skuffet. Det er de simpelthen nødt til at revurdere, det kan vi ikke være tjent med, siger HB&I-formand Johnny Vejlebo Nielsen, der ikke umiddelbart kan overskue konsekvenserne.

- Jeg vil ikke gå tiggergang med hatten i hånden blandt sponsorerne for at indfri det her omtalte lån, der ikke kan betegnes som et lån. Lige nu har jeg ikke overblik over hvad det kan koste for klubben, det er simpelthen forfærdeligt. Og tragikomisk, at vi får det at vide på dagen, hvor Sportsbyen åbner. Den her Sportsby havde kun været en plet på lagenet, hvis man havde kendt den problemstilling, lyder det fra Johnny Vejlebo Nielsen.