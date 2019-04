Fodbold. Danmarksserien. TFC Odsherred-FA 2000. Yousef Ghani, Mads Lange. Foto: Brian Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ghani er fortid i Odsherred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ghani er fortid i Odsherred

Lokalsport - 21. april 2019 kl. 19:04 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Angriberen Yosef Ghani har spillet sin sidste kamp for TFC Odsherred. Fodboldklubben har set sig nødsaget til at smide danmarksserieholdets topscorer på porten, efter at han lørdag slog et par modstandere uden for omklædningsrummet, efter Odsherreds 3-4 nederlag til FA 2000.

Læs også: Ballade efter slutfløjtet i topkamp

- Vi har sagt pænt farvel til Ghani, det var ikke i vores ånd, siger Odsherreds sportschef, Henrik »Småtte« Pedersen, der heller ikke var imponeret over gæsternes opførsel.

- De var dygtige, FA 2000, det var helt klart deres taktik at provokere. Deres måde at tiltale vores spillere og trænere på er ikke god sportsånd. Men det retfærdiggør selvfølgelig ikke, at man slår. Selv om der har været racistiske udtalelser, så må man stadig ikke slå, det er ikke i vores ånd, og derfor tager vi konsekvensen, siger Pedersen, der også beretter om racistiske tilråb mod Odsherred-træner Erdogan Aslan.

- Erdo blev kaldt »chokoladefjæs« af deres stab. Jeg synes ikke, de har været fair. De vinder fortjent kampen, men søde er de ikke, lyder det fra sportschefen efter den svære beslutning.

- Det er et kæmpetab for os. Men beslutningen er taget, det kan vi ikke have siddende på os, forklarer Pedersen.

Ghani, der er Odsherred-topscorer med 10 mål, blev vist fra banen med et direkte rødt kort i anden halvleg. Og Ghani har, ifølge træner Aslan, undskyldt for den episode.

- Ghani har sagt undskyld for hans måde at reagere på på banen og for det røde kort. Men han fortryder ikke, at han tog fat i spillerne, fordi der var tale om racistiske udtalelser, siger Aslan, der nu må undvære holdets topscorer.

- Jeg bakker op om beslutningen og har selv været med til at tage den. Jeg forstår bare ikke, at spillere siger ting til Ghani, fordi han er nem at provokere. lyder det fra Odsherred-træneren.

Ifølge FA 2000-træner Jesper Pedersen har de to spillere ikke taget stilling til, om de vil politi-anmelde Ghani for vold. Det drøfter truppen i fællesskab ved tirsdagens træning.

relaterede artikler

Odsherred tabte topkamp efter tæt drama 20. april 2019 kl. 18:23