Tidligere førsteholdstræner i Tuse, Freddy Andersen, forlader efter indeværende sæson rollen som assistenttræner og træder tilbage på posten som cheftræner i Tuse. ¬ Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Freddy Andersen tager over i Tuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Freddy Andersen tager over i Tuse

Lokalsport - 16. maj 2018 kl. 18:36 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den kommende sæson får fodboldtræneren Freddy Andersen igen status som førsteholdstræner i sjællandsserieklubben Tuse.

Efter den seneste fyring i Holbæk for lidt under et år siden vendte Andersen tilbage til Tuse, hvor han tidligere har været træner, blandt andet i klubbens eneste besøg i danmarksserien. Her har han siden juli været assistenttræner for Jesper Olsen, der efter to sæsoner i Tuse ikke får forlænget sin aftale.

Tuse er ifølge seniorformand Anders Juhl i gang med at sondere terrænet for en assistent-træner for Freddy Andersen. Andersen har tidligere delt cheftræner-rollen i Tuse med Kim »Lange« Hansen, der nu er cheftræner i Ølstykke, og Andersen afviser ikke et lignende samarbejde.

- Vi leder efter en assistent eller en ligeværdig. Uden at nævne navne er vi godt i gang og har kontakt med et par, der kan være relevante, siger Freddy Andersen, der forventer en afklaring inden for de to næste uger.