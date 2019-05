Træner Bo Sørensen vil have Kalundborg hurtigst muligt tilbage i serie 1. Forberedelserne til næste sæson er i gang, og en af de vigtigste opgaver er at overtale målmand Jakub Siwierski til at tage en sæson mere.

Fattet træner efter nedrykning: Vi skal op igen hurtigst muligt

Sådan siger Kalundborgs træner Bo Sørensen, efter hans hold lørdag tabte 5-1 ude til bundrivalerne Skælskør og dermed mistede den sidste teorietiske mulighed for at undgå nedrykning til serie 2. Holdet er nu sikker på at blive sidst i rækken.

- Det betyder selvfølgelig en noget for spillere og trænere, men vi har lagt en fremtidsplan, hvor det ikke var et krav, at vi skulle redde os i serie 1.

