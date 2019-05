Erdo ny træner i Ishøj

Fodboldtræneren Erdogan Aslan skifter efter sommerpausen TFC Odsherred ud med Ishøj IF. Foto: Svend Erik Hansen

Lokalsport - 17. maj 2019 kl. 16:07 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TFC Odsherred-træneren Erdogan Aslan fortsætter som træner i Ishøj IF i den kommende sæson. Det oplyser træneren, efter at de to danmarksserieklubber torsdag spillede 2-2 i Vig.

Aslan fortalte kort før opgøret Odsherred-spillerne, at han har lavet en aftale med Ishøj for de kommende to sæsoner - mest fordi rygtet allerede er sluppet ud i fodboldmiljøet. Og af samme årsag var det vigtigt for træneren, at Odsherred ikke lagde sig ned mod Ishøj, der kæmper for at undgå nedrykning.

- Det var vigtigt, at vi ikke tabte. Jeg sagde til spillerne, at det er den kamp, jeg helst vil vinde, at de fem der er tilbage. Så det var vigtigt for mig, at drengene præsterede, siger Aslan om 2-2 opgøret, hvor værterne i Vig var bagud to gange.

- Jeg har også holdt Odsherred-døren åben, for det er et godt sted at være og Småtte (Henrik »Småtte« Pedersen, har været en god sportschef og et godt menneske. Men da de har valgt at sadle om, så er det ikke interessant, lyder det fra Aslan, der havde kontraktudløb med TFC Odsherred.

Erdogan Aslan har et mange-årigt venskab med den nuværende Ishøj-træner Murat Kutuk, der også er sportschef i klubben.