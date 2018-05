Ekspert tror på Mads Pedersen

Løbet kan i år i Danmark følges på tv-kanalen Eurosport, og her er tv-kommentator Thomas Bay ikke i tvivl om, at Pedersen efter fornemme resultater i 2018 kommer til at levere opsigtsvækkende resultater.

- Forventningerne er store. Det er han jo selv skyld i. Jeg glæder mig i hvert fald vildt til at følge hans jagt på en etapesejr. Som Trek-holdet stiller op, uden en sprinter og jeg tror ikke på at Gianluca Brambilla kommer til at spille en rolle i klassementet, så tror jeg at de otte ryttere får carte blanche til at jagte etapesejre, lyder det fra kommentatoren.