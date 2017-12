Dobbelt smæk til Lammefjorden

I kvalifikationsrækken havde Lammefjordens tophold besøg af bundholdet CBS Sport. Efter et tæt parløb i første halvleg frem til stillingen 9-9 fik Lammefjordens kvinder skabt et lille forspring, der var nok til at sikre pauseføring på 16-12.

Men i anden halvleg gik det helt galt for Lammefjorden, der satte firemålsføringen over styr og kun scorede to gange i de første 10 minutter. I en hektisk slutfase fik værterne udlignet til 26-26 med fem minutter tilbage. Topscorer Sofie Emilie Petersen, der scorede 10 mål, fik på straffekast udlignet til 27-27, men elementære fejl og boldtab i de sidste minutter betød, at CBS scorede kampens to sidste mål og tog hjem med sejren.