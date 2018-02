Colberg i travlt DM-forsvar

For et års tid siden tog snart 25-årige Frederik Colberg fusen på de fleste og vandt det danske mesterskab i herredouble sammen med sin dengang relativt nye makker Rasmus Fladberg. De to havde derefter et travlt badminton-år i 2017 med flere sejre og finalepladser i større europæiske turneringer. Det affødte et ønsket hop opad på verdenranglisten, men til manges overraskelse skiltes deres veje kort før årsskiftet, og dermed var vejen åbnet for den nye herredouble-konstellation, Frederik Colberg og Joachim Fischer, der spiller deres første turnering sammen ved det kommende DM.