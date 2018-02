Se billedserie Morten Frendrups debut for Brøndby er kommet hurtigere, end b[de han og klubben regnede med. Derfor pakker klubben ham nu ind for at beskytte ham imod pressen. Foto: ©Per Kjærbye/Ritzau Scanpix

Brøndby passer på Frendrup

Lokalsport - 14. februar 2018 Af Brian Jensen

Den 16-årige tidligere Holbæk-spiller fra Tuse Morten Frendrup fik søndag en bemærkelsesværdig debut i landets bedste række - som den yngste Superliga-debutant nogensinde for Brøndby. Frendrup, der også er en fast bestanddel af det danske U17-landshold, fik lov til at snuse til Superligaen, da han blev skiftet ind for Hany Mukhtar i 3-1 sejren over Lyngby.

Dermed er der sat lidt mere raketfart på karrieren, end den 16-årige midtbanespiller havde forestillet sig for bare få måneder siden.

- I klubben er mit mål også at blive rykket op på U19-ligaholdet før tid. Jeg tror ikke, jeg får superliga-debut, selv om jeg føler, at klubben tror på mig, sagde Frendrup ved juletid til Nordvestnyt.

I Brøndby erkender sportsdirektør Troels Bech, at Frendrups debut kom tidligere end forventet.

- Ja, det gjorde den, fordi han har været overbevisende gennem længere tid, og så var der lige et hul i truppen. Det er jo lidt vildt, at en 16-årig får debut på Danmarks bedste midtbane, men det skyldes også, at Lasse Vigen Jensen er på vej tilbage fra en skade, siger Bech, der ikke ønsker at lade Frendrup deltage i interview med pressen.

- Når sådan en uge går i gang for en 16-årig debutant, så er der meget hype omkring det. Hele den medie-opgave kan man bruge lang tid på at forberede sig på. Den unge mand har lige nu 1000 ting at tænke på, både i forhold til DBU og U17-landsholdet og til Superligaen, og vi skal være sikre på, at han kan overskue det, siger Troels Bech.