Boksning på fremmarch

Men i 2018 ser det ud til at endnu flere af klubbernes medlemmer får muligheder for at komme i ringen, for både i Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sjælland meldes der om lokale stævner i det kommende år. Team Bredahl har fortsat stigende medlemstal i Holbæk, og i Odsherred har træneren Kim Kenney Larsen oprettet en ny klub, Nykøbing Sj. Bokseklub. Dermed er der, med FK Odsherred Bokseklub, nu to klubber i kommunen. Men det er i Kalundborg, at de lokale bokse-lavine har rullet sig størst.